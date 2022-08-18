ВОЙНА В Украине ВИДЕО 18+ В оккупированной Керчи раздались взрывы: оккупанты заявили о работе ПВО

2022-08-18 23:00

Местные оккупационные власти уверяют, что там сработала противовоздушная оборона.

В оккупированном Крыму в городе Керчь вечером 18 августа прогремели взрывы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "советника главы Крыма".

Местные оккупационные власти утверждают, что там сработала противовоздушная оборона. При этом так называемый "советник главы оккупированного" Крыма Олег Крючков не уточнил, почему противовоздушная оборона сработала.

Проект Крым.Реалии сообщил, что жители Керчи вечером 18 августа слышали громкие звуки, похожие на взрывы. У людей дрожали стекла, сработали сирены автомобилей, а очевидцы заявили, что видели в небе дымовую полосу.

Местные жители сообщали о звуках взрывов и вспышках в небе.