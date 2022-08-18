ВОЙНА В Украине видео На военном аэродроме "Бельбек" в Севастополе прогремели взрывы: первые подробности

2022-08-18 23:20

 

На военном аэродроме "Бельбек" на северо-западе Севастополе прогремели мощные взрывы. Они были настолько сильными, что их слышали во всех районах города и в ближайших населенных пунктах.

Об этом вечером в четверг, 18 августа, сообщили местные Telegram-каналы. Представители оккупационной "власти" пока что держат паузу и не комментируют "бавовну".

 

 

 Взрывы раздались около 22:00. Жители Севастополя и Бахчисарайского района в соцсетях подтверждают, что слышали взрывы, а также звуки стрельбы. Все эти люди проживают в нескольких километрах от аэродрома. Также очевидцы слышали сирену, к месту взрывов направились машины МЧС. Всего в Севастополе было по крайней мере четыре мощных взрыва.

Аэродром "Бельбек" является самой большой военной авиабазой в Крыму. Этот объект находится за 260 км от ближайшей точки фронта. 

 "Гауляйтер" Михаил Развожаев, который называет себя губернатором Севастополя, заявил, что в районе аэродрома "Бельбек" якобы "средствами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат". Он утверждал, что никто не пострадал и никаких повреждений нет. Оккупант не стал уточнять, что взрывов было много.

Согласно спутниковым снимкам, на аэродроме "Бельбек" находилось более 40 единиц вражеской авиации. В частности, там базировались истребители МиГ-31, которые предназначены для запусков гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Также вечером 18 августа взрывы прогремели возле Керченского моста в оккупированном Крыму. Оккупационные "власти" полуострова заявили, что угрозы для моста "нет", хотя в самой Керчи была объявлена воздушная тревога. Позже россияне заявили, что якобы в районе Крымского моста был сбит "украинский беспилотник".

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