ВОЙНА В Украине Большой конфуз: хакеры взломали телевидение Крыма и запустили обращение Зеленского

2022-08-21 18:30

Хакеры взломали телевидение в оккупированном Крыму. А затем показали крымчанам обращение президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Так вместо передачи российского пропагандистского «Первого канала» был показан ролик с обращением президента Зеленского о том что Украина вернет Крым, а также кадры Крыма до оккупации.

«Киберхлопок в Крыму. Украинские хакеры сломали крымское телевидение Есть вопрос? Крым это Украина! Слава Украине!!», — говорится в сообщении, которое транслировалось по крымскому ТВ.

Ролик начинается с выступления Президента Владимира Зеленского. В частности, глава государства напомнил каждому российскому так называемому «чиновнику», захватившему драгоценную землю в Крыму, что «это не та земля, где им будет покой».

В видеоролике звучит песня Тины Кароль «Украина – это ты». А на экране – кадры крымских пейзажей с украинскими и крымскотатарскими флагами.

В конце видео глава государства Владимир Зеленский отмечает: «Крым — это Украина! Слава Украине!».