Мир видео Бавовна в подмосковье: официальный Киев уверяет в своей непричастности к гибели дугиной

2022-08-22 10:26

В Подмосковье взорвана дочь главного идеолога рашизма на эрефии — Дугина.

По предварительным данным, взрыв произошел во время движения авто. СМИ сообщают, что за рулем находилась именно Дарья Дугина и она погибла.

Официальный Киев уже заявил о своей непричастнсоти к этой "бавовне". Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя ЧП, напомнил, что Украина не террористическое государство и к подобным взрывам в стиле рашизма никакого отношения не имеет. Вероятно, Дугина и правда, курила.

Дугин — это консультант путлера по пропаганде (на уровне Соловьева, Скабеевой и т.д), только выше. Дугина продолжала дело отца — читала лекции и продвигала идеи «евразийства». В июле она попала под западные санкции. Это очень серьезное событие.

В Соцсетях гибель Дугиной уже стала тепмой множества мемов.