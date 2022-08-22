Мир В роССии заявили, что за авто Дугиной следили: взрывчатка могла сработать по звонку

2022-08-22 18:00

За автомобилем погибшей пропагандистки Дарьи Дугиной, дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина, следили. Так, взрывчатка в машине могла сработать по звонку.

Такую версию рассматривает следствие в России, сообщают российские СМИ. "За автомобилем Дарьи Дугиной перед ее убийством следили люди с обезличенными телефонами. По звонку с одного из них и могла сработать взрывчатка", – говорится в сообщении.

Так, по показаниям биллинга (информация об использовании телекоммуникационных услуг), за внедорожником Дугиной ехали от возможного места минирования на парковке усадьбы Захарово до места взрыва.

После убийства телефоны исчезли из сети.

Ранее сообщалось, что 20 августа вечером под Москвой взорвался автомобиль Александра Дугина, в котором находилась его дочь Дарья Дугина. Девушка погибла на месте.