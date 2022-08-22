ВОЙНА В Украине Военный эксперт ответил, смогут ли ВСУ бить ракетами ATACMS по флоту рф

2022-08-22 16:30

Бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко высказался об использовании ракет ATACMS для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS с дальностью поражения целей на расстоянии до 300 километров против Черноморского флота России.

Об этом он рассказал в интервью "Обозревателю".

"По всем береговым неподвижным объектам – да. Мы можем это делать", – отметил эксперт.

По его словам, есть новая ракета, которую можно использовать и по движущимся объектам: "Она очень современна, но пока нет информации о наличии таких ракет в Украине".

"Что касается ATACMS, то это очень технологичная ракета. Кстати, все западное оружие очень технологично, даже если ему 40 лет. Все равно оно выглядит как новое по сравнению с советским. Там очень серьезная разница в концептах", – добавил Рыженко.

Дальнобойные ракеты ATACMS для Украины

Представители украинской власти уже неоднократно обращались к международным партнерам, в частности Соединенным Штатам Америки, по поводу необходимости получения Украиной ракет ATACMS, которые предназначены для уничтожения определенных объектов на расстоянии до 300 километров.

Отмечалось, что даже поставка 100 ракет ATACMS в Украину в краткосрочной перспективе могла бы существенно повлиять на расклад сил. Их применение может позволить перерезать основные маршруты снабжения на очень значительном расстоянии от линии фронта.

Эксперты уверены, что новое вооружени раскроет перед Украиной небывалые возможности. ВСУ смогут поражать абсолютно все военные цели в пределах своей страны, в том числе на территории Крыма и Черного моря. Причем дополнительного оборудования для запуска ATACMS уже не потребуется.