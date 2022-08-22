ВОЙНА В Украине В ВСУ рассказали об особенностях украинского контрнаступления на Херсонщине

2022-08-22 21:00

 

Украина продолжает проводить контрнаступательные действия на Херсонщине, уменьшая силы врага, в том числе боеприпасы, технику и живую силу.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного штаба пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Мы системно и методично проводим те самые действия, которые называются контрнаступательными. Если все ждали, что это будет подъем войска и маршевый проход по степям Херсонщины, то это зря. Поскольку в условиях современной войны контрнаступление выглядит иначе. Это в основном истощение сил врага. Чем мы и занимаемся. И это уничтожение складов с боеприпасами, это уничтожение командных пунктов, удары по опорным пунктам, там, где он сосредотачивает свою силу, вооружение и технику. Это все достаточно серьезно влияет на моральный дух войска", - отметила она.

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