Юрист объяснил, что будет, если отказаться от повестки

2022-08-22 20:30

Для военнообязанных в Украине предусмотрена возможность отказаться от получения повестки, в каких случаях это возможно, – рассказывает юрист Ростислав Кравец. Нужно понимать, что не брать повестку просто так, чтобы не прийти в военкомат, нельзя.

В каких случаях можно законно отказаться от повестки:



Юрист отметил, что отказаться от повестки можно в следующих случаях:

если указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому),

если повестку вручает не уполномоченное для этого лицо,

на повестке нет печати военкомата/подписи военного комиссара,

если повестка заполнена с ошибками, можно отказаться от ее подписания.

Поэтому следует тщательно перечитать повестку, прежде чем ее подписывать. По словам Ростислава Кравца, повестка должна обязательно содержать:

ФИО,

год рождения и адрес призывника,

место работы,

дату, время и адрес, когда и куда нужно явиться;

название органа, печать, подпись, фамилию, имя и отчество руководителя военкомата,

вид повестки (повестка для уточнения учетных данных, на прохождение военно-врачебной комиссии, на призыв в армию, мобилизационное распоряжение).

В случае ошибки в заполненных повестках можно законно отказаться от ее подписания. Сотрудник военкомата в таком случае в присутствии свидетелей должен составить акт об отказе от получения повестки, который передадут в центр комплектования. Изредка акт направляется в полицию.

Как отмечает Ростислав Кравец, повестку должно вручать только уполномоченное лицо. "Есть только правило, что повестку должно вручать уполномоченное военкоматом лицо, то есть представители ТРО или полиции не могут просто ходить и вручать эти повестки. Это должно делать лицо, уполномоченное военкоматом (центр комплектования и социальной поддержки), которое будет вручать соответствующие повестки".

За отказ от повестки по вышеуказанным причинам ответственности не предусмотрено. Штраф от 850 до 1700 грн выписывается в случае нарушения правила военного учета.