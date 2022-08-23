ВОЙНА В Украине Госдума рф готовит специальное заявление по Украине: военный эксперт рассказал, о чем может идти речь

2022-08-23 17:15

 

Россия готовится к принятию заявления Госдумы по Украине.

В четверг, 25 августа, в России запланировано заседание Совета Государственной думы. На нем будет подготовлено специальное заявление по Украине.

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, о чем именно Россия может объявить в так называемом специальном заявлении по Украине.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Российская Федерация пытается давить на Украину для того, чтобы принудить нас к переговорам. На сегодняшний день они понимают, что они дошли до финального предела. Российские войска не могут дальше наступать, а градус противостояния поднят на самую возможную высоту. Дальше поднимать градус противостояния или требования уже невозможно. Уже достигли какой-то предельной высоты. Настолько Россия подняла градус противостояния в этой войне. Поэтому они будут принимать какие-либо очередные решения. Кстати, там раздавались призывы признания Украины страной-террористкой и признания оккупированных территорий России относительно проведения на них "референдума" и присоединения. Может быть все, что угодно", – сказал Жданов.

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