ВОЙНА В Украине В Украине осенью возможны гололед и снегопады: синоптик дал прогноз до начала декабря

2022-08-28 16:00

В этом году ожидается теплая и засушливая осень на преобладающей территории Украины. Средняя за сезон температура воздуха может быть на один градус выше, чем в последние десятилетия.

Таким прогнозом поделились специалисты Украинского гидрометеорологического института при поддержке Украинского гидрометцентра и Натальи Птухи.

Теплая сухая погода будет характерна особенно в первой половине осени. Постепенно продолжительность дня будет сокращаться, температура воздуха, особенно ночами, будет падать, расти количество заливов арктического воздуха и, соответственно, туманов, пасмурных дней, заморозков. Возможно образование гололеда и даже снегопадов, прежде всего - Карпатах.

Погода во второй половине этой поры будет неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс. Мировые прогностические центры сообщают о том, что в конце ноября - в начале зимы, над Европы и Украиной возможны заливы холодного арктического воздуха, как это было в 2019, 2020, 2021 годах. Этот период на значительных территориях был самым холодным на протяжении года. Это же может наблюдаться и в 2022 году.

По прогнозу синоптиков, в первой половине сентября 2022 года в большинстве регионов Украины сохранится летняя погода, хотя и будет намного холоднее, чем в третьей декаде последнего летнего месяце. Средняя месячная температура будет примерно на 1-1,5 градусов выше климатической нормы.

"В южных и восточных областях возможен дефицит осадков, а на западе страны ожидается, наконец, долгожданная влага", - прогнозируют украинские синоптики.