Боевики так называемой "ДНР" отошли со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.
Об этом сообщает оперативная группировка"Каховка".
"109 полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя", - говорится в сообщении.
На кадрах видео можно увидеть российского солдата, который признается, что украинские военные прорвали первую линию обороны.
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Обновлено. Прорыв ВСУ подтвердила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Гуменюк.
Подтвердил прорыв ВСУ и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его данным, география уничтожения оккупантов расширяется. Только за сегодняшнюю ночь и первую половину дня прилеты от ВСУ зафиксированы в: