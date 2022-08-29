ВОЙНА В Украине видео ВСУ прорвали первую линию обороны роССиян под Херсоном

2022-08-29 16:00

 

Боевики так называемой "ДНР" отошли со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя.

Об этом сообщает оперативная группировка"Каховка".

"109 полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя", - говорится в сообщении.

На кадрах видео можно увидеть российского солдата, который признается, что украинские военные прорвали первую линию обороны.

Осторожно! На кадрах присутствует нецензурная лексика!

Обновлено. Прорыв ВСУ подтвердила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Гуменюк.

Подтвердил прорыв ВСУ и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его данным, география уничтожения оккупантов расширяется. Только за сегодняшнюю ночь и первую половину дня прилеты от ВСУ зафиксированы в:

  • Херсоне;
  • Антоновке;
  • Олешках;
  • Новой Каховке;
  • Любимовке;
  • Бериславе.
 
Как сообщалось, российские командиры массово бегут из Херсонской области. Украинские военные намекают на очередной "жест доброй воли".

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47100 военнослужащих.
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