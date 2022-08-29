ВОЙНА В Украине видео ВСУ показали момент удара по оккупантам на юге

2022-08-29 22:00

 

Российские военные бежали по окопу, когда по ним был нанесен удар. Судя по всему, многие из них погибли и были ранены.

На юге Украины ВСУ провели успешные удары по российским оккупантам. Соответствующее видео в понедельник, 29 августа, обнародовал СтратКом.

Судя по обнародованным кадрам, удары по российским солдатам были нанесены в момент, когда они передвигались в окопах.

 

 

Напомним, сегодня ВСУ освободили еще один населенный пункт на Херсонщине. Украинские бойцы заняли Сухой Ставок в Херсонской области. Также в Одесской ОВА заявили в соцсетях о "боях за Херсон". Однако позже этот пост удалили.

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