ВОЙНА В Украине ВСУ уничтожили склад боеприпасов и поразили паромную переправу вблизи Берислава - ОК "Юг"

2022-09-04 10:30

ВСУ уничтожили склад боеприпасов в Баштанском районе и поразили паромную переправу вблизи Берислава.

"В операционной зоне южнобугского направления обстановка стабильно сложная, но контролируемая. Продолжаются мероприятия по уничтожению запасов и резервов противника, поражения пунктов управления и огневой контроль транспортных путей. Оккупанты, чувствуя опасность, усилили административно-полицейский режим в подконтрольных населенных пунктах, продолжают попытки налаживания альтернативных переправ", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Пытаясь удержать оборону на суше, враг продолжает артиллерийско-минометные обстрелы, а также авиационные и ракетные удары по нашим позициям, по мирным населенным пунктам, по местных жителях.

"Днем враг дважды атаковал Николаевщину ракетами воздушного базирования. Х-59, выпущенная с Су-35 по Центральному району Николаева, попала в частное подворье, разрушила дом, хозяйственные постройки. Ранения получила хозяйка дома. Вторая ракета типа Х-31, выпущенная с Су-35, попала в частный дом в Березнеговатской общине. В результате разрушения дома погиб ребенок, еще двое детей и один взрослый член семьи ранены", - отметили в командовании.

В течение дня двумя штурмовиками Су-25 и четырьмя Ми-8, тяжелой артиллерией, минометами, танками и реактивными системами залпового огня враг бил по нашим позициям и мирным населенным пунктам.

"После обеда дважды оккупационные войска ударили из "Ураганов" по Зеленодольской общине. В Зеленодольске вражеские снаряды изувечили несколько многоэтажек, магазин, админздания и объекты промышленной инфраструктуры. Пострадало 9 гражданских лиц, среди них один ребенок. В большой Костромке поврежден частный дом, без человеческих потерь. Нашей авиацией нанесены удары по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники, командных пунктах и транспортным путям", - говорится в сообщении.

Ракетно-артиллерийские подразделения продолжают выполнение огневых задач.

"Подтвержденные потери врага составляют 138 рашистов, 9 танков, гаубица "Мста-Б", реактивная система залпового огня "Ураган", пусковая установка С-300, пушка-гаубица 152-го калибра, 18 единиц авто-бронетехники. Также уничтожен склад боеприпасов в Баштанском районе и поражена паромная переправа вблизи Берислава. В Черном море продолжается шторм, поэтому корабли и катера вражеского флота продолжают укрываться ближе к пунктам базирования вдоль побережья временно оккупированного Крыма", - напоминают в ОК.

Однако, два надводных носители "Калибров" держат наготове 16 высокоточных снарядов.

Напомним, в Сети появилась информация о очередные взрывы в оккупированном Херсоне. Было по меньшей мере 8 "прилетов". По данным очевидцев, уничтожена гостиница-сауна коллаборанта Володимра Сальдо "Затерянный мир". Там базировались русские.