Курьезы Ракетная батарея ВСУ уничтожила российский самолет без единого выстрела

2022-09-05 08:25

Одна из украинских ракетных батарей Бук М1 уничтожили российский самолет без единого выстрела. Об этом рассказал ее командир, герой Украины Ярослав Мельник в интервью агентству Минобороны АрмияInform.

"Мы сбили самолет, не выпустив ни одной ракеты. Обнаружили цель. Включили радар подсветки. В кабине рашиста в это время зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель. Наверное, это так ошеломило летчика, что он сразу катапультировался. Самолет разбился", - рассказал военный.

Батарея Мельника противостояла российским летчикам более полугода в Харьковской области. За это время украинский Бук сбил 28 воздушных целей врага, в том числе 11 боевых самолетов, два вертолета, две крылатые ракеты и 13 беспилотников.

Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона Украины сбивает от 50 до 70 процентов российских ракет.