Курьезы Ракетная батарея ВСУ уничтожила российский самолет без единого выстрела

2022-09-05 08:25

Одна из украинских ракетных батарей Бук М1 уничтожили российский самолет без единого выстрела. Об этом рассказал ее командир, герой Украины Ярослав Мельник в интервью агентству Минобороны АрмияInform.

"Мы сбили самолет, не выпустив ни одной ракеты. Обнаружили цель. Включили радар подсветки. В кабине рашиста в это время зазвучали звуковые сообщения об облучении радаром. Он понял, что из охотника превратился в цель. Наверное, это так ошеломило летчика, что он сразу катапультировался. Самолет разбился", - рассказал военный.

Батарея Мельника противостояла российским летчикам более полугода в Харьковской области. За это время украинский Бук сбил 28 воздушных целей врага, в том числе 11 боевых самолетов, два вертолета, две крылатые ракеты и 13 беспилотников.

Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона Украины сбивает от 50 до 70 процентов российских ракет.

subscriber subscriber

Еще по теме

Британская разведка: действия ВСУ в Херсонской области стали неожиданностью для роССиян

2022-09-04 14:00

Можно считать КамАЗами: Арестович рассказал о безумных потерях оккупантов во время контрнаступления ВСУ на юге

2022-09-04 11:00

Генштаб похвастался успехами ВСУ на Запорожской направлении

2022-09-03 21:00

КАРТА ВСУ в ходе контрнаступления на юге значительно отодвинули линию фронта, – Британская разведка

2022-09-02 18:28

Еще новости в разделе "Курьезы"

Ракетная батарея ВСУ уничтожила российский самолет без единого выстрела

2022-09-05 08:25

Холостяк, который боролся на ТВ за сердце Златы Огневич, объявил каминг-аут

2022-08-19 22:12

видео Если на Беларусь нападёт горящий шифер, то спецназ не сможет его победить

2022-08-09 10:25

Более 25 тысяч граждан получили помощь через єПідтримку ошибочно - деньги придется вернуть

2022-08-05 14:29
Все статьи раздела "Курьезы"

Курьезы

Ракетная батарея ВСУ уничтожила российский самолет без единого выстрела 2022-09-05 08:25
Холостяк, который боролся на ТВ за сердце Златы Огневич, объявил каминг-аут 2022-08-19 22:12
видео Если на Беларусь нападёт горящий шифер, то спецназ не сможет его победить 2022-08-09 10:25
Более 25 тысяч граждан получили помощь через єПідтримку ошибочно - деньги придется вернуть 2022-08-05 14:29