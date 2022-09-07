Экономика Не время! Возвращение акцизов на бензин и солярку отложили на неопределенный срок

2022-09-07 14:31

Верховная Рада Украины на заседании 7 сентября планировала принять законопроекты о возвращении акцизов на горючее, изменения об использовании средств Дорожного фонда не только на армию и возврат долгов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Законопроекта о возвращении акцизов на топливо 7668-д не будет сегодня на комитете. Не построили таблицу из-за количества правок. Соответственно, на ближайшем пленарном заседании его тоже не будет", - написал он.

Кроме того, Рада отложила рассмотрение изменений в бюджет относительно возобновления работы Дорожного фонда (7669). Изменения предполагали снятие правки об использовании средств Дорожного фонда только на армию и покрытие долгов. Вопрос еще не рассмотрен профильным бюджетным комитетом.

"Поэтому как минимум пару недель мы выиграли", - добавил Железняк.

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