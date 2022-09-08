ВОЙНА В Украине видео ВСУ уничтожили под Балаклеей колонну "вагнеровцев"

2022-09-08 20:30

 

Торопились в Балаклею, но попали в засаду: колонна наемников из ППК "Вагнер" была уничтожена на Харьковщине

Ехали на помощь башкирскому и самарскому СОБРу, но не успели и сами попали в передрягу. ВСУ уничтожили под Балаклеей на Харьковщине группировку так называемых "вагнеровцев".

Видео разбитой колонны техники выложил в своем телеграмм-канале украинский журналист Денис Казанский. Отмечается, что оккупанты ликвидированы ВСУ в Харьковской области.

Местные телеграммы-каналы приводят некоторые детали этого инцидента. Вероятно, "вагнеровцы" спешили на помощь окруженным в Балаклее подразделениям российского СОБРа, но не успели и попали в засаду.

Со слов пленных оккупантов, известно, что 3-4 сентября в районе Балаклеи произошла очередная ротация российских войск. С линии столкновения ушли мотострелки, а их место заняли потрепанные части "ЛДНР", два "кадыровских" отряда, во второй линии разместились совсем свежие подразделения Росгвардии, прибывшие из рф. В Балаклее также находились росгвардейцы и два подразделения СОБРа из Самарской области и Башкирии.

Также сообщается, что сейчас захватчики стягивают в Балаклею резервы отовсюду. Но неэффективное российское командование постоянно меняет приказы, из-за чего военные и техника рф ездят по дорогам туда-сюда, что позволяет ВСУ их в это время "демилитаризировать".

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