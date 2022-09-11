ВОЙНА В Украине Резников о разрешении мужчинам выезжать за границу: должны быть готовы воевать

2022-09-11 14:00

Мужчины в Украине в своих возрастных параметрах подавляющим большинством должны быть готовыми не только быть призванными в армию, но и воевать.

Об этом сказал министр обороны Алексей Резников, комментируя возможность выезда мужчин за границу.

"Это война. И как бы нам ни хотелось, мы понесем потери, а эти потери могут быть безвозвратные или санитарные, а иногда такие, что человек остался жив, но не может вернуться обратно в строй. Это означает, что Генштаб и весь сектор безопасности и обороны должны иметь возможность привлекать резервы, пополнять ряды из мобилизационного резерва", - пояснил министр.

Напомним, в условиях действия военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут законно выехать из страны. Разрешается выезд только при таких основаниях, как непригодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.