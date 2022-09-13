ВОЙНА В Украине видео Показал "высший пилотаж": в Крыму разбился Су-25 оккупантов

2022-09-13 19:30

В Крыму разбился российский одноместный бронированный дозвуковой штурмовик Су-25 – это уже второй уничтоженный самолет на полуострове за последние два дня.

Об этом сообщает Оперативный ВСУ.

"Высший пилотаж Су-25 РФ на одном из полевых аэродромов в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

Военный корреспондент Андрей Цаплиенко также прокомментировал авиакатастрофу, написав: "Су-25 оккупантов вдруг отказался лететь, так что больше не будет нести смерть украинцам."

На видео видно, как два штурмовика взлетают в небо, как вдруг у одного из них происходит задымление, после чего авиасудно пикирует вниз и взрывается – густой столб черного дыма поднимается в небо.