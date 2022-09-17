ВОЙНА В Украине видео Оккупанты бегут: на границе Донецкой области с рф образовалась огромная пробка 2022-09-17 19:00 В направлении села Успенка Амвросиевского района стоят сотни автомобилей. Оккупанты массово покидают населенные пункты Донецкой области из-за угрозы контрнаступления Вооруженных сил Украины. На границе с Россией образовалась огромная автомобильная очередь. Об этом сообщают местные Telegram-каналы. «На границе Донецкой области с Россией образовалась огромная пробка», - пишут паблики. Отмечается, что в направлении села Успенка Амвросиевского района стоят сотни автомобилей. Люди направляются в сторону контрольно-пропускного пункта «Успенка», объединяющего оккупированную часть Донецкой области с РФ.

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