В направлении села Успенка Амвросиевского района стоят сотни автомобилей.
Оккупанты массово покидают населенные пункты Донецкой области из-за угрозы контрнаступления Вооруженных сил Украины. На границе с Россией образовалась огромная автомобильная очередь.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
«На границе Донецкой области с Россией образовалась огромная пробка», - пишут паблики.
Отмечается, что в направлении села Успенка Амвросиевского района стоят сотни автомобилей. Люди направляются в сторону контрольно-пропускного пункта «Успенка», объединяющего оккупированную часть Донецкой области с РФ.