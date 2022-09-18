ВОЙНА В Украине видео Наши бойцы подняли флаг Украины в селах Диброва и Щурово на Донбассе

2022-09-18 11:00

Наши защитники подняли украинский флаг в селах Диброва и Щурово Донецкой области. Официального заявления об их освобождении еще нет.

Об этом сообщил"Оперативный ВСУ".

"Поднимаем флаг над населенным пунктом Донецкой области. Диброва переходит под контроль украинской армии. Национальная гвардия освобождает наши территории шаг за шагом, село за селом. Победа будет за нами", - заявил военный на видео.

Если эта информация действительно подтвердится Генштабом, например, Минобороны. Нужно понимать, что наши силы все ближе и ближе к Лиману.

Поскольку от Лимана до Попасной идет та линия, практически почти проходящая границу Луганской области. Поэтому в перспективе, в случае взятия под контроль Лимана, это фактически перечеркивает намерения врага захватить всю Луганскую область.

Стоит напомнить, как заявил советник Офиса президента Алексей Арестович, если украинские военные смогут освободить Лиман Донецкой области от захватчиков, это поможет ускорить деоккупацию всей территории Донбасса.