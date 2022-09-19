ВОЙНА В Украине В Крыму есть признаки размещения тактического ядерного оружия

2022-09-19 19:00

В то же время мировые лидеры уверены, что сценарий ядерного удара маловероятен

Недавно во время брифинга по теме "Крымская платформа. Стратегия деоккупации Крыма и экономическая модель" заместитель председателя правления Центра оборонных стратегий Алина Фролова заявила, что в оккупированном Крыму есть признаки размещения россиянами тактического ядерного оружия.

В то же время она отметила, что те ракеты, которые размещены на полуострове, своей дальностью могут достичь любой европейской столицы, поэтому очень важно, чтобы после деоккупации Крым стал форпостом безопасности не только для Украины, но и для всего мира.

Подобные предположения о расположении россиянами ядерного оружия на оккупированном полуострове раздаются уже не первый год.

В районе населенного пункта Красная Каменка есть соответствующий бункер, который российские оккупанты могут использовать для хранения ядерных боеголовок

Следует заметить, что в районе населенного пункта Красная Каменка есть соответствующий бункер, который российские оккупанты могут использовать для хранения ядерных боеголовок.

Впрочем, на сегодняшний день нет никакой информации, которая предоставляла бы доказанные факты размещения ядерных боеголовок в Крыму.

Но никогда не стоит исключать подобных сценариев развития событий.

Проигрывая на поле боя, россияне все больше будут прибегать к тактике терроризма. Если раньше оккупанты устраивали откровенный этноцид в Буче, Гостомеле, то сейчас они перешли к тактике ракетного терроризма, нанося удары исключительно по жилым кварталам устаревшими ракетами Х-22.

Таким образом они хотят запугать гражданское население, надавить на военно-политическое руководство страны. Но поняв, что запугать особо не удается, что Украина должна получить новейшие системы ПВО, которые сделают невозможным этот ракетный террор, россияне перешли уже к ядерному шантажу.

Угрозы ядерным ударом следует рассматривать как элемент российской ИПСО

Но угрозы ядерным ударом следует рассматривать как элемент российской ИПСО. Они повышают ставки, заставляя Украину и страны Запада к выгодным им мирным соглашениям, территориальным уступкам.

Сначала они вбросили информацию о нанесении ядерного удара. Услышали ответ Западу, который достаточно скептически отнесся к этому и предупредил Россию о нежелательности такого сценария. Теперь россияне перешли к шантажу в области так называемого мирного атома, то есть контроля за ЗАЭС – объекта повышенной опасности.

Стратегия российских спецслужб – искать болевые точки, пытаться на них надавить.

Ситуация с ЗАЭС показала, что Россия продолжает играть в свою игру, шантажируя ядерным оружием весь мир, но де-факто Кремль не способен пойти на такой шаг, понимая, что это будет началом ядерной войны.

В случае применения Россией ядерного оружия в Украине Соединенные Штаты Америки не смогут остаться в стороне

Американский генерал Бен Ходжес заявил, что в случае применения Россией ядерного оружия в Украине Соединенные Штаты Америки не смогут остаться в стороне. При этом он считает такой сценарий маловероятным.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что предупредил российского диктатора Владимира Путина о более серьезных последствиях в случае применения Россией ядерного оружия.

"Это будет иметь последствия. Они станут крупнейшими изгоями в мире, чем когда-либо. И в зависимости от масштаба того, что они сделают, будет определен ответ", – добавил президент США.