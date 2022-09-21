ВОЙНА В Украине видео В США заключили контракт на дальнобойные дроны Switchblade для Украины

2022-09-21 20:00

Министерство обороны США в рамках военной помощи для Украины заключило контракты с компанией AeroVironment, которая является ведущим поставщиком беспилотников. Специально для украинской армии изготовят дальнобойные дроны Switchblade 600.

Об этом сказано в информационном бюллетене Пентагона, опубликованном 20 сентября. Договор на производство этих беспилотников был заключен 15 сентября, сумма составляет 2,2 миллиона долларов.

Помимо этого AeroVironment занимается изготовлением для Украины БПЛА Switchblade 300 и RQ-20 Puma, соответствующие контракты минобороны США заключило еще в середине-конце весны. Всего у AeroVironment заказали дронов для Украина на сумму более 40 миллионов долларов.

Беспилотники Switchblade предназначены для поражения противника методом самоуничтожения. "Дроны-камикадзе" Switchblade 300 отличаются тем, что они небольшие и могут поместиться даже в рюкзак. Их можно запускать с разных наземных, морских и воздушных платформ.

Особенностью Switchblade 600 является то, что они способны атаковать цели на расстоянии 40 километров и находиться в воздухе около 40 минут. Оператор дрона использует планшетную систему управления огнем с сенсорным экраном и возможностью вручную пилотировать барражирующую ракету.