ВОЙНА В Украине Массовая мобилизация оккупантами крымских татар - у Зеленского назвали происходящее геноцидом

2022-09-26 08:25

Массовая мобилизация оккупационными "властями" крымских татар на временно оккупированном полуострове Крым - это геноцид по этническому признаку. Режим путлера пытается "зачистить" нелояльных к себе людей, которые ныне проживают в оккупации.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter-аккаунте.

"Массовая мобилизация крымских татар в Крыму - это настоящий геноцид по этническому признаку и огромная трагедия для всего народа. Принуждение граждан к войне в оккупированных регионах - не что иное, как попытка масштабной зачистки территории от нелояльного населения со стороны москвы", - подчеркнул он.

За шесть месяцев 2022 года в Крыму зафиксировано 79 задержаний. Из них 68 - в отношении крымских татар.

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