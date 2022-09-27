ВОЙНА В Украине видео Когда натовские комплексы NASAMS полностью закроют украинское небо

2022-09-27 08:26

Информация о том, что Украина уже получила зенитно-ракетные комплексы NASAMS пока не точна. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии Hromadske.

По его словам, речь идет о том, что Киев получил согласие на передачу NASAMS, а не сами системы, отметил Никифоров.

NASAMS - передвижной норвежский зенитный ракетный комплекс. Его главное предназначение - борьба с маневрирующими аэродинамическими целями на малых и средних высотах. ЗРК разработан норвежской фирмой Kongsberg Defence & Aerospace совместно с американской фирмой Raytheon.

Эксперты отмечают, что для того, чтобы закрыть небо над городом размером с Киев нужно два-три NASAMS или Iris-T.

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