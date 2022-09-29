ВОЙНА В Украине Газ из пробоин в Северных потоках будет иметь беспрецедентно вредные последствия для экологии

2022-09-29 13:35

РуССкие снова нагадили цивилизованному миру, на этот раз в плане климатических проблем. Природный газ, который в огромном количестве вытекает из пробоин в обоих Северных потоках, будет иметь беспрецедентно вредные последствия для экологии. Об этом со ссылкой на слова нескольких ученых сообщило The Guardian.

"Ученые опасаются, что метан, который вытекает из трубопроводов Северных потоков в Балтийское море, может стать самой большой утечкой в ​​истории и обусловить значительные климатические риски", – говорится в материале.

Отмечается, что точный объем утечек пока неизвестен, но по приблизительным подсчетам речь идет о 100-350 тысячах тонн метана – газа, который по масштабу негативного влияния на климат уступает только углекислому газу.

"Если говорить о влиянии на климат, то 250 тыс. тонн метана эквивалентны выбросам 1,3 млн автомобилей в течение года", – отмечает издание.

Если эти предварительные подсчеты объема утечки подтвердятся, они по меньшей мере вдвое превысят объем утечки метана во время крупнейшей подобной катастрофы в истории США, произошедшей в 2015 году в Калифорнии.

В отличие от нефти, утечка газа будет иметь гораздо меньшее влияние на морскую флору и фауну, но все равно нанесет непоправимый ущерб природе, ускорив изменения климата.

Ранее в Германии, Дании и Швеции заявили, что причиной течи в двух нитках газопровода Северный поток стали целенаправленные взрывы, а не естественные причины.