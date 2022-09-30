ВОЙНА В Украине документ Офіційний список нової допомоги від Пентагону - Україна отримає надсучасне спорядження та зброю

2022-09-30 18:28

Окрім HIMARS та відповідних боєприпасів Київ отримає багато чого корисного для перемоги над ворогом.

Офіційний список нової допомоги від Пентагону:

  • 18 HIMARS та відповідних боєприпасів
  • 150 броньованих багатоцільових колісних машин (HMMWV)
  • 150 тактичних машин для буксирування зброї
  • 40 вантажівок та 80 причепів для перевезення важкої техніки
  • 2 радари для безпілотних літальних систем
  • 20 багатофункціональних РЛС;
  • Системи протидії безпілотним літальним системам Titan
  • Тактичні системи зв'язку, системи спостереження, оптика
  • Обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів
  • Бронежилети та інше польове спорядження
  • Фінансування навчання, обслуговування та підтримки

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