ВОЙНА В Украине документ Офіційний список нової допомоги від Пентагону - Україна отримає надсучасне спорядження та зброю

2022-09-30 18:28

Окрім HIMARS та відповідних боєприпасів Київ отримає багато чого корисного для перемоги над ворогом.

Офіційний список нової допомоги від Пентагону: