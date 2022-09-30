документ Офіційний список нової допомоги від Пентагону - Україна отримає надсучасне спорядження та зброю
2022-09-30 18:28
Окрім HIMARS та відповідних боєприпасів Київ отримає багато чого корисного для перемоги над ворогом.
Офіційний список нової допомоги від Пентагону:
- 18 HIMARS та відповідних боєприпасів
- 150 броньованих багатоцільових колісних машин (HMMWV)
- 150 тактичних машин для буксирування зброї
- 40 вантажівок та 80 причепів для перевезення важкої техніки
- 2 радари для безпілотних літальних систем
- 20 багатофункціональних РЛС;
- Системи протидії безпілотним літальним системам Titan
- Тактичні системи зв'язку, системи спостереження, оптика
- Обладнання для знешкодження вибухонебезпечних предметів
- Бронежилети та інше польове спорядження
- Фінансування навчання, обслуговування та підтримки