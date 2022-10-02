ВОЙНА В Украине Провал за провалом: в Пентагоне оценили эффективность иранских беспилотников для рф

2022-10-02 15:00

 

США видели доказательства того, что иранские беспилотники, которые россия использует в войне против Украины, терпели «многочисленные неудачи» на поле боя. Об этом заявила представитель Минобороны США Саша Бейкер, сообщает CNN.

«Мы уже видели некоторые доказательства того, что БПЛА, связанные с поставками из Ирана, уже потерпели многочисленные неудачи на поле боя в Украине», – отметила Бейкер.

По словам Бейкер, эти беспилотники не являются большим технологическим шагом для россии в войне.

«Я думаю, идея о том, что они представляют какой-то технологический скачок, откровенно говоря, просто не подтверждается данными», — добавила Бейкер.

В конце августа США заявили, что россия получила иранские беспилотники, способные нести оружие. По словам официальных лиц, россияне забрали беспилотники с иранского аэродрома и перевезли их в рф грузовыми самолетами в середине августа.

Российские военные начали применять для ударов по Украине иранские дроны-камикадзе. Атакуют ими сейчас преимущественно юг, в частности Одесскую и Николаевскую области. Но в ВСУ отмечают, что Силы обороны удачно противостоят БПЛА, добавляя, что «восемь из десяти первых были сбиты».

«Предварительно известно, что украинское ПВО массово сбивает иранские дроны-камикадзе в небе над нашим государством. В частности, это происходит вдвое чаще, чем они достигают цели», — сообщает Генштаб.

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