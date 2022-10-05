ВОЙНА В Украине документ Чехія стала першою країною, де звичайні люди зібрали кошти та купили для ЗСУ танк

2022-10-05 11:35

Йдеться про модернізований T-72 AVANGER з боєкомплектом. Тепер ініціатива планує зібрати гроші, щоб закупити боєприпаси для українських танків, гранатометів, гаубиць і гармат.

 

У межах ініціативи Dárek pro рutina («Останній подарунок для путіна»), чехи зібрали 1,3 мільйона доларів на модернізований танк Т-72 Avenger для потреб ЗСУ. Танк отримав назву “Томаш”. До збору коштів долучилися 11 288 людей.

"Чехія стала першою країною, де звичайні люди купили для ЗСУ танк", - посол України в Чехії Євген Перебийніс.

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