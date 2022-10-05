Экономика В приложении "Дія" появились военные облигации - стоимость от 900 гривен

2022-10-05 14:31

Уже сегодня у всех граждан нашей страны появилась возможность не только внести свой вклад в победу, но и получить с этого прибыль. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

В приложении "Дія" появились военные облигации - это ценные бумаги от государства, которые помогают экономике во время военного положения.

Каждая такая бумага имеет название какой-то временно оккупированной территории - Херсон, Мелитополь, Мариуполь и Крым. Стоимость - от 900грн. Срок облигаций - до 1.5 года. Ограничений в количестве покупок нет.

Для приобретения необходимо обновить приложение.