Экономика В приложении "Дія" появились военные облигации - стоимость от 900 гривен

2022-10-05 14:31

Уже сегодня у всех граждан нашей страны появилась возможность не только внести свой вклад в победу, но и получить с этого прибыль. Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

В приложении "Дія" появились военные облигации - это ценные бумаги от государства, которые помогают экономике во время военного положения.

Каждая такая бумага имеет название какой-то временно оккупированной территории - Херсон, Мелитополь, Мариуполь и Крым. Стоимость - от 900грн. Срок облигаций - до 1.5 года. Ограничений в количестве покупок нет.

Для приобретения необходимо обновить приложение.

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США готовы помогать экономике Украины на $1,5 млрд ежемесячно 2022-10-03 18:00
Франция передаст Украине более 1 000 тонн гуманитарной помощи — подробности 2022-09-29 19:00
Wall Street Journal подсчитали потери мировой экономики из-за войны рф против Украины 2022-09-29 15:37