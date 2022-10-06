ВОЙНА В Украине Готовность к отопительному сезону в Украине составляет около 90%, - премьер-министр Денис Шмыгаль

2022-10-06 08:26

Состояние готовности жилых домов и тепловых сетей к отопительному сезону в Украине составляет около 90%. Об этом  заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина.

"Несмотря на все вызовы, совместно с местными властями и всеми другими службами, мы делаем все, чтобы обеспечить тепло, свет и воду в домах украинцев. Пока состояние готовности жилых домов и тепловых сетей оцениваем почти в 90%", - сказал глава правительства.

По словам премьера, уже в ближайшее время показатель готовности будет составлять 100% в тех регионах, где сейчас отсутствуют активные боевые действия.

Ранее Шмыгаль признал, что Украина накопит к началу отопительного сезона меньше газа, чем планировалось. По его словам, в октябре ожидается рост запасов газа до 14,5-15 млрд куб. м, тогда как Кабмин ставил задачу накопить 19 млрд куб. м.

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Подлый удар врага по Запорожью: погибли два человека, под завалами домов еще минимум пятеро 2022-10-06 10:27