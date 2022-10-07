ВОЙНА В Украине видео Владимир Зеленский честно предупредил украинцев: зима будет сложной

2022-10-07 11:34

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу подготовки Украины к зимнему сезону. Результаты встречи он озвучил в ходе видеообращения.

По словам главы государства, власти осознают все риски, а также то, что и оккупанты "готовятся к зиме".

"На всех уровнях власти прорабатываются сценарии, чтобы защитить людей. Мы говорим честно: зима будет сложной. Но чтобы ее пройти, мы накапливаем газ, уголь и все остальное, что необходимо. Мы работаем для того, чтобы подготовиться", - сказал он.

При этом украинский лидер отметил, что большое значение имеет и подготовка западных партнеров.

"Чем больше мы вместе сделаем сейчас для того, чтобы приблизить мир, чем больше будет наше сотрудничество и давление на Россию, тем безопаснее может быть для нас всех в Европе этот зимний период", - уточнил украинский президент.