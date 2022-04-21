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Итоги переговоров Шарля Мишеля и Владимира Зеленского в Киеве
2022-04-21 10:00
Глава Евросовета посетил столицу Украины. По итогам встречи стороны провели совместный брифинг
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Все статьи раздела "Фото-видео"
Фото-видео
видео
Итоги переговоров Шарля Мишеля и Владимира Зеленского в Киеве
2022-04-21 10:00
фото
Какие мины и ловушки ставят в Украине русские оккупанты - чем опасен каждый из боеприпасов
2022-04-21 08:24
видео
Уничтоженный Украиной российский крейсер Москва стал самой дорогой военной потерей в истории рф
2022-04-15 11:33
фото + видео
Укрпочта ввела в обращение почтовые марки "Русский военный корабль, иди…!" и специальный штемпель
2022-04-14 08:25