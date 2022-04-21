Фото-видео видео Итоги переговоров Шарля Мишеля и Владимира Зеленского в Киеве

2022-04-21 10:00

Глава Евросовета посетил столицу Украины. По итогам встречи стороны провели совместный брифинг

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Все статьи раздела "Фото-видео"

Фото-видео

видео Итоги переговоров Шарля Мишеля и Владимира Зеленского в Киеве 2022-04-21 10:00
фото Какие мины и ловушки ставят в Украине русские оккупанты - чем опасен каждый из боеприпасов 2022-04-21 08:24
видео Уничтоженный Украиной российский крейсер Москва стал самой дорогой военной потерей в истории рф 2022-04-15 11:33
фото + видео Укрпочта ввела в обращение почтовые марки "Русский военный корабль, иди…!" и специальный штемпель 2022-04-14 08:25