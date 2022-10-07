ВОЙНА В Украине Пентагон уверен, что ВСУ уже в состоянии вернуть аннексированный полуостров Крым

2022-10-07 21:36

Вооруженные силы Украины в состоянии вернуть аннексированный оркостаном полуостров Крым. Об этом всообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источник в Пентагоне.

Как указано, к таким выводам военное руководство США пришло, оценивая нынешние темпы продвижения украинской армии в Херсонской области.

"Освобождение Крыма теперь вполне возможно, это нельзя сбрасывать со счетов", - сказал чиновник.

Напомним, украинские защитники в Херсонской области продолжают свое контрнаступление. В то же время россияне отступают и пытаются где-то закрепиться.

 

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