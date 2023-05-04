ВОЙНА В Украине Глава штабов США Марк Милли считает, что ВСУ готовы к мощным наступательным действиям

2023-05-04 08:26

Глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли считает, что ВСУ готовы к наступательным действиям благодаря помощи западных стран. Об этом он сказал в интервью Foreign Affairs.



"Они могут как вести наступление, так и держать оборону. Им предстоит проделать значительную работу по планированию, координации и т.д., если они будут проводить наступательную операцию, но к наступлению и обороне они готовы", - отметил Милли.



Он также рассказал, что путин стремился быстро захватить Киев, через четыре-шесть недель продвинуться от российской границы до Днепра, а затем лишить Украину доступа к Азовскому морю. Однако россия не достигла своих стратегических целей военным путем, и в конце марта или начале апреля прошлого года путин скорректировал свои стратегические цели, решив ограничиться южными областями Украины, укрепить власть на Донбассе и обезопасить временно оккупированный Крым.



Между тем Украина, по словам Милли, провела два успешных контрнаступления, во время которых российские войска были вынуждены отступить, в то время как украинские - сомкнули ряды и возобновили оборону.



Несмотря на это, в течение зимы "значительные территории практически не переходили из рук в руки, за исключением, возможно, Бахмута", - констатировал генерал.



"И тогда украинцы попросили нас о помощи в наращивании своих сил, для того чтобы у них была возможность проводить наступательные операции с применением... механизированной бронетехники и пехоты. Мы сделали это, но пока неясно, что из этого получится", - рассказал Милли.



По его мнению, "достигнуть своих политических целей" военным путем любой из сторон будет "очень тяжело". Милли также не считает это возможным в 2023 году. При этом он подчеркнул, что страна-агрессор понесла огромные потери - как в военном, так и в экономическом плане.





