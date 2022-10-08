ВОЙНА В Украине ВСУ побеждают: эксперт назвал два ключевых города для быстрого освобождения Херсонщины

2022-10-08 17:00

Сегодня украинские военные демонстрируют положительную тенденцию деоккупации Херсонской области.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что взятие города Берислав — это практически "ворота в Новую Каховку", что, в свою очередь, деоккупация этого населенного пункта означает блокирование водоснабжения в аннексированный Крым.

Об этом Дмитрий Снегирев рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"В настоящее время ВСУ демонстрируют положительную тенденцию деоккупации Херсонской области. Идет продвижение по нескольким направлениям. Освобожден ряд ключевых населенных пунктов. В первую очередь, это Давидов Брод и, соответственно, Дудчаны. Чем интересно освобождение Дудчан? Контроль над этим населенным пунктом дает возможность держать под огневым контролем логистику россиян не только на правом берегу Днепра, но и на левом", – пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что Берислав – это ключевой логистический пункт и ключевой пункт обороны россиян. В случае его деоккупации вся линия фронта оккупантов в Херсонской области посыпется.

"Пока идет продвижение в направлении Берислава. Чем интересен этот населенный пункт? Это практически ворота в Новую Каховку. Если будет взят Берислав, а это ключевой логистический пункт россиян и, соответственно, ключевой пункт обороны, тогда вообще вся линия фронта россиян посыпется. Новая Каховка — в нескольких километрах. Освобождение Новой Каховки решает вопросы не только военной составляющей, а в первую очередь, политической и экономической. Тогда Россия снова оказывается перед вопросом, что водоснабжение на оккупированный Крым будет блокировано", — добавил Снегирев.

Также, по его словам, украинская армия расширила плацдарм вдоль реки Ингулец, а еще продвигается вдоль админграницы Николаевской области.

"Локализована угроза захвата Николаева и, соответственно, в направлении Одессы. Вероятно, что мы очень скоро услышим новости о взятии Берислава и продвижении в сторону Новой Каховки. Я еще раз повторю, есть успешный и постоянный характер продвижения ВСУ", — уверен он.

Напомним, по состоянию на 6 октября с начала текущего месяца ВСУ освободили от российских оккупантов более 400 квадратных километров Херсонской области.