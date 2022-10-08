ВОЙНА В Украине Взрыв на Керченском мосту: на сколько дней хватит продовольствия и горючего в Крыму

2022-10-08 15:45

 

Во временно оккупированном Россией Крыму 8 октября вспыхнул пожар на Керченском мосту, полуостров оказался отрезанным от РФ. Как заявили в Министерстве энергетики РФ, запасов топлива хватит на 15 дней.

Сахара в Крыму хватит на 23 дня, муки на 27 дней, макарон на 29 дней, подсолнечного масла на 46 дней, мясных консерв – на 106. Об этом написал в своем Telegram-канале так называемый "губернатор Севастополя" Михаил Развожаев.

"Поступают сигналы, что люди на заправках пытаются покупать бензин под запас канистрами. Чтобы не провоцировать искусственный ажиотаж: бензин в канистры отпускаться не будет... Чтобы избежать ажиотажа мы также вводим ограничение на отпуск товаров бакалейной группы : в одни руки до 3-х килограммов или трех пачек продуктов", – отметил Развожаев.

После взрыва на мосту на автомобильных заправках в Крыму образовались большие очереди. Местные жители писали в соцсетях, что местные запасаются бензином, а некоторые водители успели заправить сразу по несколько канистр.

Ранее сообщалось, что ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн рублей ($1,4-3,6 млн). Такие подсчеты сделали во Всероссийском союзе страховщиков РФ, сообщают российские пропагандистские СМИ.

 

Стоит отметить, по данным Федерального дорожного агентства, на строительство транспортного перехода страна-террорист потратила 150 млрд рублей. Как указывается в смете проекта, еще 86 млрд рублей потратили на подготовительные работы и 51 млрд рублей на строительство подъездных дорог.

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