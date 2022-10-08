ВОЙНА В Украине Крымский мост рухнул: эксперт раскрыл, что будет с россиянами на юге Украины

2022-10-08 16:00

В связи со взрывом на Крымском мосту группировка российских оккупационных сил на Южном плацдарме в Украине остается без круглосуточного оборота силами и средствами.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Важным моментом в подрыве Крымского моста является то, что приостанавливается поставка материально-технического обеспечения по железной дороге из России, транзитом через Крым на Южный плацдарм", – заявил он.

По его словам, железнодорожное сообщение для снабжения оккупантами своих подразделений было у РФ в приоритете.

"При вторжении в Украину, особенно на Востоке, они двигались, придерживаясь в первую очередь железок, а потом уже раскидывая щупальца вдоль автомобильных дорог. Без железнодорожного сообщения они не способны эффективно снабжать свои войска", – заявил Коваленко.

"Сообщения из России с Южным плацдармом прямого на сейчас – нет. Через Волноваху гнать эшелоны вообще не вариант. То есть, российские оккупационные войска на Юге оказываются в состоянии не работающей полноценно системы обеспечения, не только на уровне передовых подразделений, а глубокого тыла! Скажем так, дорогие друзья… События принимают преинтереснейший оборот с таким элементом как – форсаж!" – добавил эксперт.

Подрыв Крымского моста 8 октября

Ранее Коваленко выразил мнение, что ко взрыву на Крымском мосту могла привести халатность российских военных.

Также эксперт сделал вывод, что вопрос полного уничтожения Крымского моста ракетным ударом будет решен очень быстро, всего за пару залпов определенного типа средств поражения.