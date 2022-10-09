ВОЙНА В Украине ФОТО 18+ 17 человек погибло во время ночного обстрела Запорожья – секретарь горсовета

2022-10-09 09:00

 

Во время ночного ракетного обстрела многоквартирных домов и частного сектора Запорожья в ночь на воскресенье, 9 октября, погибло 17 человек, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев.

"В результате ночного ракетного удара по Запорожью пострадали многоквартирные дома и улицы частного сектора города. По предварительным данным, 5 частных домов разрушены и около 40 – пострадали. В настоящее время известно о 17 погибших. Искренние соболезнования родным", – написал он в воскресенье утром.

По словам Куртева, спасатели уже разрешили коммунальным службам производить ликвидацию последствий прилетов.

"Коммунальщики начинают работать, но людей не хватает. Поэтому все неравнодушные запорожцы могут приобщиться к разборке завалов", – отметил секретарь горсовета.

Ранее глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух заявил об около 10 ракетах, которыми было атаковано Запорожье.

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