ВОЙНА В Украине Эксперт оценил повреждения на Крымском мосту

2022-10-09 18:00

 

В субботу утром произошел взрыв на мосту через Керченский пролив, соединяющем незаконно оккупированный Россией Крым с материковой частью России.

Ремонт участка дороги Керчинcкого моста, который был обрушен в результате взрыва, займет месяцы, считает Минна Торккели, директор Департамента технологий и окружающей среды Агентства железных дорог Финляндии, в субботу, 8 октября, пишет YLE.

По ее словам, если бы россияне сделали пролеты моста нужного размера, процесс пошел бы намного быстрее.
"Но я могу себе представить, что у них тоже нет в наличии балок разных размеров", - сказала Торккели.

Россия заявила, что железнодорожное движение по мосту будет возобновлено сегодня.

"Должен сказать, что это звучит как быстрая операция, но это возможно", - оценила такое заявление эксперт.

Торккели отметила, что если железнодорожный мост сделан все же из стали, то повреждения обязательно будут. Однако она не исключила, что основные опоры моста в порядке.

Ранее оккупанты заявили о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту.

Напомним, сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту вспыхнул сильный пожар. В РФ заявили, что возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава якобы спровоцировал взрыв грузового авто.

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