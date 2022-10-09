Эксперт оценил повреждения на Крымском мосту

В субботу утром произошел взрыв на мосту через Керченский пролив, соединяющем незаконно оккупированный Россией Крым с материковой частью России.
Ремонт участка дороги Керчинcкого моста, который был обрушен в результате взрыва, займет месяцы, считает Минна Торккели, директор Департамента технологий и окружающей среды Агентства железных дорог Финляндии, в субботу, 8 октября, пишет YLE.
По ее словам, если бы россияне сделали пролеты моста нужного размера, процесс пошел бы намного быстрее.
"Но я могу себе представить, что у них тоже нет в наличии балок разных размеров", - сказала Торккели.
Россия заявила, что железнодорожное движение по мосту будет возобновлено сегодня.
"Должен сказать, что это звучит как быстрая операция, но это возможно", - оценила такое заявление эксперт.
Торккели отметила, что если железнодорожный мост сделан все же из стали, то повреждения обязательно будут. Однако она не исключила, что основные опоры моста в порядке.
Ранее оккупанты заявили о возобновлении автомобильного движения по Крымскому мосту.
Напомним, сегодня утром, 8 октября, на Крымском мосту вспыхнул сильный пожар. В РФ заявили, что возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава якобы спровоцировал взрыв грузового авто.