ВОЙНА В Украине В Украине прогремели взрывы в Киеве, Днепре, Запорожье, Львове, Николаеве... - есть жертвы и пострадавшие

2022-10-10 08:25

Практически полностью исчерпав запас высокоточных ракет, враг пустил в ход устаревшие боеприпасы, которые наносят большой ущерб мирному населению. С самого утра в крупных городах Украины отмечен прилет десятков ракет. Это похоже на агонию рашистского режима. После объявления масштабной воздушной тревоги в Украине прогремели взрывы в Киеве и Днепре.

"229-й день полномасштабной войны. 229-й день нас пытаются уничтожить и стереть с лица земли. В целом. Уничтожить наших людей, которые спят дома в Запорожье. Убить людей, которые уезжают на работу в Днепре и Киеве. Воздушная тревога не утихает по всей Украине. Есть попадание ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые. Очень прошу: не выходите из укрытий. Берегите себя и своих родных. Держимся и будем сильными", - говорится в сообщении Президента Украины Владимира Зеленского.

Тем временем очевидцы публикуют фото и видео густого дыма, который поднимается в местах "прилетов".

Информацию об атаке по Киеву подтвердил мэр города Виталий Кличко.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на места. Детали позже", - написал он.

По данным СМИ, есть жертвы, горят автомобили, которые проезжали неподалеку от места атаки. Одна из ракет упала в районе памятника Михаилу Грушевскому.

Сообщается также, что все поезда в Киеве прибывают и отправляются по графику, вокзал открыт для пассажиров с билетами, подземные укрытия работают, ожидание рейса возможно в укрытиях. Об этом сообщили Суспільному в Укрзализныце.

"Все подземные станции метро работают как укрытие. Движение поездов по красной линии приостановлено. Также временно закрыт пересадочный узел Театральная - Золотые ворота.

О возобновлении работы метрополитена будет сообщено дополнительно. Все подземные станции метро работают как укрытие. Движение поездов по красной линии приостановлено.

Также временно закрыт пересадочный узел "Театральная"-"Золотые ворота".

О возобновлении работы метрополитена будет сообщено дополнительно, - сообщили в КГГА.

В Днепре после серии "прилетов" прозвучали повторные, более мощные взрывы.

Также сообщают о взрывах в Житомире, Хмельницком, Обухове Киевской области, Львове, новых взрывах в Киеве и Днепре и Днепропетровской области. В некоторых городах, в частности, в Хмельницком, Житомире и Львове пишут о том, что пропали свет и/или вода.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний:



Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА.



Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО.



Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян.

Однак ворожа атака триває.

Закликаю всіх знаходитися в укриттях!





