ВОЙНА В Украине В Украине закрывают все школы из-за ракетного удара: когда дети вернутся за парты

2022-10-10 22:00

Из-за массированного ракетного обстрела территории Украины со стороны российской федерации, все школы в стране переводятся на дистанционный формат обучения до пятницы, 14 октября.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр образования Сергей Шкарлет.

"Обращаюсь к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений! Наша задача максимально обезопасить всех участников образовательного процесса. Поэтому прошу принять решение по обучению в дистанционном формате до конца текущей недели, до 14 октября", – сообщил министр.