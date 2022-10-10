В Украине закрывают все школы из-за ракетного удара: когда дети вернутся за парты

Из-за массированного ракетного обстрела территории Украины со стороны российской федерации, все школы в стране переводятся на дистанционный формат обучения до пятницы, 14 октября.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр образования Сергей Шкарлет.
"Обращаюсь к начальникам ОВА и руководителям учебных заведений! Наша задача максимально обезопасить всех участников образовательного процесса. Поэтому прошу принять решение по обучению в дистанционном формате до конца текущей недели, до 14 октября", – сообщил министр.