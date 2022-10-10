ВОЙНА В Украине видео путин признал массированный удар по Украине и пригрозил новыми "ответами"

2022-10-10 20:00

 

Россия якобы нанесла удары "высокоточным оружием" по украинским объектам энергетики, военного управления и связи.

Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"По предложению Минобороны РФ и по плану Генштаба России нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по объектам энергетики, военного управления и связи Украины", - заявил Путин.

Он также пригрозил, что в случае "продолжения проведения терактов на "территории РФ" ответы со стороны страны-агрессора якобы будут жесткими и "по масштабам будут соответствовать уровню угроз", создаваемых для России.

Напомним, ранее стало известно, что 10 октября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины.

В частности, россияне атаковали центр Киева. В результате атаки погибли мирные жители столицы.

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Украинские операторы связи продолжают работать 2022-10-10 20:30