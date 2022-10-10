ВОЙНА В Украине Черноморский флот рф разместил в море 40 "Калибров", которые направлены на Украину

2022-10-10 21:30

Оперативное командование "Юг" сообщает, что Черноморский флот РФ разместил в море 40 “Калибров”, которые направлены на Украину.

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“В штормовом Черном море 11 кораблей вражеского флота маневрируют вблизи побережья Крыма, количество ракетоносителей на дежурстве враг резко увеличил до 6, из которых 2 – подводные. На Украину направлено 40 “Калибров”, — говорится в сообщении.

В командовании в очередной раз отметили угрозу ракетных ударов и атак дронов-камикадзе как с направления моря, так и с воздуха, и с временно оккупированной суши.

“Штормовое море может приносить мины, поэтому будьте осторожны, соблюдайте ограничения военного положения по посещению побережья”, — отметили в ОК.