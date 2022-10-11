ВОЙНА В Украине Шмыгаль раскрыл план на случай острого дефицита электроэнергии в Украине

2022-10-11 21:30

В случае дефицита электроэнергии Украина сможет начать ее импорт. Также есть возможность запросить аварийную помощь у стран Европы, с которыми у Украины теперь единая энергосистема. Однако на 11 октября такой надобности не возникало.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он уточнил, что графики отключения электроэнергии не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме – отключения нужны для ремонта инфраструктуры, поврежденной российскими обстрелами.

"Важно понимать, что такие ограничения потребления не связаны с дефицитом мощности в энергосистеме, а исключительно с необходимостью проведения восстановительных работ. Сейчас нет нужды ни в аварийной помощи со стороны европейских стран, ни в импорте электрической энергии. Такая возможность при необходимости у нас есть", – объяснил Шмыгаль.

Он также призвал украинцев вновь сократить использование электроприборов в часы пиковой нагрузки (с 17:00 до 23:00). По словам Шмыгаля, в это время не следует включать энергоемкие приборы: