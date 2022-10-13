ВОЙНА В Украине Николаев был обстрелян ракетами С-300, - Виталий Ким раскрыл детали военных преступлений врага

2022-10-13 11:34

Минувшей ночью Николаев подвергся массированному обстрелу ракетами типа С-300, есть попадание в пятиэтажный жилой дом. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким.

 Он отметил, что из-под завалов достали 11-летнего мальчика, который провел там шесть часов.

"Сейчас ему оказывают медпомощь. Продолжаются поиски еще семи человек", - подчеркнул губернатор.

По данным Кима, в общей сложности по городу выпустили восемь ракет С-300.

Как уточнили в ГСЧС, в результате удара ракеты по пятиэтажке два верхних этажа разрушены до основания, остальные - под завалами.

Под обломками дома могут находиться семь жителей, с которыми отсутствует связь. Спасатели производят их поиски и разбор разрушенных конструкций.

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