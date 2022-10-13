С 24 февраля по 13 октября общие потери личного состава войск рашистов в Украине ориентировочно составили 63 800 (+420 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что ранее информация об общих потерях была скорректирована с учетом всех имеющихся уточнений за период с начала войны. Сегодняшние данные учитывают обновленные цифры, к которым добавлены потери врага за минувшие сутки.
Уничтожены:
Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях.
Слава Украине!