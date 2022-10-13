ВОЙНА В Украине За сутки "демилитаризованы"еще более 400 оккупантов, 6 танков и 17 артустановок

2022-10-13 14:29

С 24 февраля по 13 октября общие потери личного состава войск рашистов в Украине ориентировочно составили 63 800 (+420 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

 Отмечается, что ранее информация об общих потерях была скорректирована с учетом всех имеющихся уточнений за период с начала войны. Сегодняшние данные учитывают обновленные цифры, к которым добавлены потери врага за минувшие сутки.

Уничтожены:

  • 2511 (+6) танков
  • 5167 (+11) боевых бронированных машин
  • 1556 (+17) артиллерийских систем
  • 357 (+2) реактивных систем залпового огня
  • 183  средства ПВО
  • 268  самолетов
  • 240 (+6) вертолетов
  • 1182 (+33) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 316 крылатых ракет
  • 16  кораблей / катеров
  • 3935 (+9) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 140 единиц специальной техники
  • 1 Крымских мостов

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях.

Слава Украине!

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