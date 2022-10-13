ВОЙНА В Украине За сутки "демилитаризованы"еще более 400 оккупантов, 6 танков и 17 артустановок

2022-10-13 14:29

С 24 февраля по 13 октября общие потери личного состава войск рашистов в Украине ориентировочно составили 63 800 (+420 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что ранее информация об общих потерях была скорректирована с учетом всех имеющихся уточнений за период с начала войны. Сегодняшние данные учитывают обновленные цифры, к которым добавлены потери врага за минувшие сутки.

Уничтожены:

2511 (+6) танков

5167 (+11) боевых бронированных машин

1556 (+17) артиллерийских систем

357 (+2) реактивных систем залпового огня

183 средства ПВО

268 самолетов

240 (+6) вертолетов

1182 (+33) БПЛА оперативно-тактического уровня

316 крылатых ракет

16 кораблей / катеров

3935 (+9) единиц автомобильной техники и автоцистерн

140 единиц специальной техники

1 Крымских мостов

Наибольшие потери противник понес на Криворожском и Краматорском направлениях.

Слава Украине!