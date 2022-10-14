Политика Євросоюз на рік продовжує статус тимчасового захисту для українських біженців

2022-10-14 09:33

Євросоюз на рік продовжує статус тимчасового захисту для українських біженців.

Про це заявила єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йоганссон, пише «Європейська правда» із посиланням на австрійське видання OE24.

Правила будуть продовжені принаймні до березня 2024 року. Це буде зроблено рішенням Єврокомісії, окреме рішення країн ЄС для цього не потрібне.

Йоганссон зазначила, що сьогоднішні напади на українські міста показали важливість солідарності з Україною.

За її словами, близько 4,2 мільйона українців зараз мають статус тимчасового захисту в ЄС.