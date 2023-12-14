ВОЙНА В Украине В МВФ подсчитали число украинских беженцев, которые могут навсегда остаться за границей

2023-12-14 13:35

Международный валютный фонд не исключает, что около 2 миллионов украинских беженцев навсегда останутся за границей по окончании войны с эрефией. Об этом заявила сотрудница МВФ Сана Надим во время пресс-конференции.

"Мигрантам нужно время, чтобы вернуться в Украину. Таким образом, мы ожидаем лишь небольшой чистый приток в следующем 2024 году", - отметила она.

По данным МВФ, к концу прогнозируемого периода (до 2027 года) "пройдет чистый негативный отток двух миллионов человек в отношении довоенного сценария".

Напомним, по состоянию на конец 2023 года, 4,24 млн человек, выехавших из Украины после военного вторжения рашистов, получили статус временной защиты в странах ЕС. В целом по данным ОНН, количество беженцев из Украины составило 6,28 млн.

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