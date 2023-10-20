Жизнь Украинские беженцы значительно сократили дефицит рабочей силы в странах ЕС

2023-10-20 13:30

Еврокомиссар по занятости и социальным правам Николя Шмидт заявил, что наплыв украинцев в страны Европейского союза после полномасштабного вторжения и их доступ к рынку труда помогли улучшить показатели по трудоустройству в ЕС. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

По словам Шмидта, в 11 странах центральной и восточной Европы нашли работу более 60% украинцев трудоспособного возраста, зарегистрированных в качестве искателей работы.

"Это оказало определенное влияние на улучшение ситуации с дефицитом рабочей силы на многих европейских рынках труда", - отметил еврокомиссар.

"У нас нет точного количества всех стран-членов, потому что лишь некоторые из них предоставили нам цифры. Думаем, что около 1,5 миллиона украинцев - и это цифра по состоянию на апрель 2023 года - подписали контракт, то есть нашли работу", - рассказал он.

Шмидт сослался на данные государственных служб занятости в 19 странах ЕС, согласно которым на апрель 2023 года беглецы от войны в Украине подписали более 1,5 миллиона контрактов в этих странах. По состоянию на октябрь 2023 года эта цифра выросла до 1,87 миллиона.