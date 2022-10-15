ВОЙНА В Украине Будет решающая битва: ВСУ могут освободить Херсон от оккупантов уже на следующей неделе – Financial Times

2022-10-15 11:00

Некоторые западные аналитики предполагают, что Силы обороны Украины могут отвоевать у войск РФ временно оккупированный Херсон на следующей неделе. По их мнению, в скором времени там будет решающая битва в рамках контрнаступления ВСУ на этом южном направлении.

Об этом говорится в материале Financial Times. Журналисты обратили внимание на призыв коллаборантов к захватчикам немедленно начать "эвакуацию" населения якобы "в связи с обстрелами".

В частности, так называемый исполняющий обязанности "главы" Херсонщины Владимир Сальдо обратился к Кремлю с просьбой организовать выезд херсонских семей в другие регионы РФ "на отдых и обучение".

"Гауляйтер" заявил, что регион терпит все большее количество ракетных обстрелов, наносящих "серьезный ущерб". Он утверждал, что объектами обстрела якобы стала гражданская инфраструктура.

По его словам, желающие уехать отправятся во временно оккупированный Крым и южные регионы РФ. Такой призыв прозвучал на следующий день после того, как официальный Киев заявил, что ВСУ освободили еще ряд населенных пунктов Херсонщины.

По мнению отдельных аналитиков, это указывает на подготовку Россией "к решающей битве" за Херсон. Причем у них нет сомнений, что победу в ней одержит именно Украина.

Напомним: ВСУ перешли в контрнаступление на Херсонщине в конце августа. В начале октября украинские войска прорвали линию фронта в Херсоне, менее чем через неделю деоккупировав 400 кв. км территории. Российское минобороны признало, что это стало самым большим продвижением ВСУ на юге с начала полномасштабного вторжения РФ в феврале. С тех пор наши защитники отвоевали значительную территорию к западу от Днепра.

Оккупанты, нагнав огромное количество инженерной техники и войск, до сих пор пытаются наводить альтернативные переправы, мосты через шлюз Каховской ГЭС и переправлять технику. Но украинские воины контролируют пути захватчиков с помощью огня.

Оперативное командование "Юг" 12 октября заявило о деоккупации еще пяти населенных пунктов в Херсонской области, уничтожении российского командно-диспетчерского пункта и двух буксируемых гаубиц врага.